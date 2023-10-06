В Краснодарском крае учитель изнасиловал ребенка во время похода

В городе Темрюк Краснодарского края учитель истории изнасиловал своего ученика во время похода. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 33-летний Сергей Тарнавский преподавал ОБЖ, историю и обществознание в местном Центре детско-юношеского туризма и экскурсий. Во время одного из недавних походов он изнасиловал своего ученика, а после несколько месяцев издевался над ним и говорил, что ему «ничего не будет» из-за особого статуса в местной администрации. Других учеников он всячески убеждал в том, что пострадавший мальчик врет.

Тарнавского арестовал Крымский районный суд Краснодарского края. Его обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера».