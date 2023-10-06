Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
14°
Сбт, 07
11°
Вск, 08
ЦБ USD 100.49 0.81 07/10
ЦБ EUR 106.01 1.22 07/10
Нал. USD 99.81 / 101.7 06/10 17:00
Нал. EUR 104.51 / 105.94 06/10 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
3 429
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
1 919
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
5 990
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
6 364
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Краснодарском крае учитель изнасиловал ребенка во время похода

В городе Темрюк Краснодарского края учитель истории изнасиловал своего ученика во время похода. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 33-летний Сергей Тарнавский преподавал ОБЖ, историю и обществознание в местном Центре детско-юношеского туризма и экскурсий. Во время одного из недавних походов он изнасиловал своего ученика, а после несколько месяцев издевался над ним и говорил, что ему «ничего не будет» из-за особого статуса в местной администрации. Других учеников он всячески убеждал в том, что пострадавший мальчик врет.

Тарнавского арестовал Крымский районный суд Краснодарского края. Его обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера».