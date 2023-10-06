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В Кемеровской области 13-летний мальчик умер в гостях у друга

В Кемеровской области 13-летний мальчик умер в гостях у друга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, группа школьников собралась в квартире 14-летнего подростка на улице Калинина вечером 5 октября.

Через какое-то время 13-летнему гостю мальчика стало плохо. Он погиб до приезда скорой.

Тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти было направлено на экспертизу.

Полицейские изъяли на месте происшествия литровую бутылку энергетика «Торнадо», пустую банку энергетика «Вольт» емкостью 0,5 литра и электронную сигарету-вейп.