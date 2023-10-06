В Касимовском районе задержали рецидивиста за угон «ГАЗели» и грабеж в супермаркете

В Касимовском районе у мужчины угнали «ГАЗель». Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 39-летний рязанец. Он рассказал, что на дороге у деревни Баженово пропал его автомобиль «ГАЗель». Мужчина приехал в Касимов по служебному заданию — он работает в сфере доставки грузов. У деревни он решил набрать грибов в придорожном лесу. Больше десяти минут машина была без присмотра. Вернувшись, водитель не увидел машину.

Оперативники начали объезжать окрестности. Вскоре они увидели «ГАЗель» со взломанной дверью недалеко от поселка Сынтул. В салоне были видны следы взлома приборной доски для того, чтобы завести двигатель, минуя замок зажигания.

В это время полицейским поступила информация о происшествии в супермаркете поселка. В торговом зале неизвестный набрал пакет продуктов и стал выходить на улицу, минуя кассы. Продавец пыталась остановить его, схватила его за куртку. Тогда мужчина оттолкнул ее и вырвался. Куртка была в руках продавца. Спрятанная в ней бутылка водки разбилась.

Полицейские нашли свидетелей. Они видели, как из «ГАЗели», остановившейся у поселка, вышел мужчина. По описанию он был похож на человека, совершившего грабеж.

Оперативники выяснили, что к преступлениям причастен 30-летний житель Тульской области. Ранее он был судим за кражу, угон автомобиля, грабеж и умышленное уничтожение чужого имущества. Недавно мужчина был осужден за кражу и направлен для отбывания наказания в колонию-поселение в Касимовском районе. Полицейские выяснили, что рецидивист на днях прибыл в колонию-поселение, но нарушил режим пребывания в этом заведении и скрылся.

Сотрудники полиции организовали розыск злоумышленника на улицах Сынтула и в ближайших к нему населенных пунктах. Вскоре они заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. На улице Сынтула этот человек разговаривал с водителем автомобиля, припаркованного на обочине. Полицейские постарались незаметно приблизиться к рецидивисту, чтобы задержать его, но разыскиваемый заметил это и убежал в лес, который окружает поселок.

В течение нескольких часов сотрудники полиции проводили поисковые мероприятия в лесу и нашли злоумышленника около полуночи. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статьям «Угон автомобиля» и «Грабеж».