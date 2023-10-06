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В Касимовском районе вынесли приговор рязанцу, расстрелявшему двух собак

В Касимовском районном суде вынесли приговор рязанцу, расстрелявшему двух собак посреди деревни. Об этом РЗН. инфо сообщили жители Самуловки.

По словам местных, 26 сентября в Касимове состоялся суд по уголовной статье 245 ч. 2 (Жестокое обращение с животными) за расстрел собак. Жители деревни не знали о заседании.

В картотеке на сайте суда указано, что стрелку назначили штраф. Как отметили редакции РЗН. инфо в пресс-службе Касимовского суда, размер штрафа составил 15 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2022 года в Касимовском районе мужчина посреди деревни расстрелял двух собак и не понес наказание. Спустя полтора года уголовное дело передали в региональный следком для проведения расследования.