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В Госдуме предложили запретить приближаться к человеку по решению суда

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому российский суд сможет выдавать запрет на приближение к человеку. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты привели в пример случай в Казани, где мужчина преследовал женщину: звонил, писал СМС, караулил у дома и присылал подарки. Приволжский районный суд обязал его перестать писать и звонить, но приближаться к женщине запретить не смог, потому что в гражданском кодексе нет соответствующей нормы. В результате мужчина продолжил преследовать женщину.

«Запрет на приближение подразумевает ограничение свободы передвижения нарушителя, который может потенциально представлять угрозу для жизни и здоровья потерпевшего», — уточняется в документе.