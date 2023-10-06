В Госдуме предложили госслужащим отдавать по 2% дохода на нужды СВО

Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести благотворительную подписку для госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций, в рамках которой 2% от их дохода будут перечислять на нужды спецоперации. Об этом пишет ТАСС .

«Предлагается рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки «Вклад в Победу», в рамках которой 2% ежемесячного дохода депутатов Государственной думы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций будут перечисляться в фонд «Защитники Отечества», — написала Лантратова.

Также депутат предложила рекомендовать участие в подписке госслужащим-руководителям, в чьих семьях среднедушевой размер дохода превышает три прожиточных минимума.