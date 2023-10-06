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В Екатеринбурге толпа подростков расстреляла школьника

В Екатеринбурге толпа подростков расстреляла школьника, который отказался покупать вейпы. Об этом пишет Shot.

Два 14-летних мальчика стояли на остановке в то время, когда к ним подошли два молодых человека и предложили купить электронные сигареты. Ребята отказались, но «продавцы» снова настойчиво стали предлагать товар. Один из школьников распылил газовый баллончик в целях самозащиты. Завязалась потасовка, после которой ребята разошлись.

После этого мальчики покинули остановку и пошли в сторону дома, на них резко выбежала толпа подростков (13-15 человек). У четверых из людей было оружие. Мальчики побежали в разные стороны. Группа хулиганов разделилась и побежала за ними.

Одному мальчику удалось убежать, во второго — стреляли из пневматического пистолета и била ногами по голове и телу.

В больнице из головы ребенка извлекли пулю. Также у него диагностировали ссадины и ушибы.

Полицейские проводят проверку и ищут группу напавших подростков.