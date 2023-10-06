В ДТП в Скопинском районе на федеральной трассе пострадали два человека

В ДТП в Скопинском районе на федеральной трассе пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Авария произошла в четверг, 5 октября, примерно в 18:50, на 277 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 37-летняя жительница Волгоградской области на автомобиле Vortex Tingo врезалась в грузовик Volvo с полуприцепом, которым управлял 55-летний житель Вологодской области.

В результате аварии пострадали водитель и 53-летняя пассажирка легковушки. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.