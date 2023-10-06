В ДТП с фурой на трассе в Самарской области погибли два человека

В Самарской области при столкновении Lada Granta с фурой погибли два человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла на 897 километре трассы М-5 «Урал» в пятницу, 6 октября.

По предварительной информации, Lada Granta выехала на «встречку». Там легковушка столкнулась с большегрузом Mercedes. Предварительно двое погибших, один пострадал. «В рамках проводимой проверки сотрудники ОВД назначат и проведут необходимые экспертизы для определения степени виновности каждого из участников ДТП», — отметили в главке.

Уточняется, что в районе места аварии организовали реверсивное движение.