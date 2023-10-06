В Чечне опытный спортсмен погиб во время прыжка с парашютом
В Чечне разбился спортсмен Дмитрий Беляев. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел во время финала Кубка России по парашютному спорту — он проходит на базе Российского университета спецназа.
Уточняется, что Беляев планировал приземляться, но не рассчитал высоту для маневра и на полной скорости врезался вертикально в воду. Его вытащили из воды и начали реанимировать, но врачи не смогли спасти спортсмена.
Отмечается, что всего мастер спорта России выполнил более 3700 прыжков.