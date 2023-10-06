В акватории Черного моря уничтожили беспилотный катер

В акватории Черного моря 6 октября российские военные уничтожили беспилотный катер ВСУ. Об этом сообщило минобороны в своем Telegram-канале.

Судно заметили военные на вертолете морской авиации Черноморского флота Ка-29. Оно находилось в северо-западной части акватории Черного моря и двигалось в направлении Крымского полуострова. Уничтожили его в 10:45.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации», — пишет минобороны.