Умерла актриса из «Мухтара» Регина Домбровская

Умерла актриса Регина Домбровская. Об этом сообщила « Российская газета ».

Она родилась в 1942 году. Окончила Белорусский театрально-художественный институт. Служила в Белорусском театре имени Янки Купалы.

В кино актриса дебютировала в 1961 году в фильме «Не плачь, Аленка». Она снималась в десятках картин и сериалов: «Факт биографии», «Ускоренная помощь», «Дети Ванюхина», «Каменская», «Журов», «Восьмидесятые», «Мухтар. Новый след».

Отмечается, что Домбровская умерла еще летом, однако стало известно недавно.