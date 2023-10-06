Умер российский режиссер озвучивания фильмов Вячеслав Максаков

Умер российский режиссер озвучивания фильмов Вячеслав Максаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине было 76 лет.

По данным издания в последнее время он болел бронхитом, но, несмотря на это, много выпивал. Предварительная причина — сердечный приступ.

За свою карьеру с его помощью были озвучены фильмы: «Догма», «Кокаин» с Джонни Деппом, «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультик «Полярный экспресс» и сотня других картин.

Также Вячеслав Захарович снимался в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».