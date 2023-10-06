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Умер певец Константин Лисовский

4 октября на 91 году жизни скончался народный артист РСФСР, советский и российский певец, профессор Константин Лисовский. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на дочь исполнителя, актрису и режиссера Янину Лисовскую.

Константин Лисовский родился 22 октября 1932 года в Ленинграде. В 1951 году закончил учиться в Горьковском авиационном техникуме имени Баранова. После этого его отправили работать на завод.

С 1953 по 1957 годы учился на вокальном отделении музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского. С 1954 года — на военной службе в Краснознаменном ансамбле песни и пляски имени Александрова. С 1965 по 1997 годы Лисовский был солистом Московской филармонии.

Лисовский исполнял современные и старые произведения, народные песни разных стран, оперные партии. С концертами артист объехал десятки стран мира, активно записывался на радио, выпускал пластинки и компакт-диски.