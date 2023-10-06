Украинцам предлагают купить свидетельство о смерти во избежания мобилизации

В даркнете украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Такое объявление обнаружил корреспондент РИА Новости.

Продавцы обещают обеспечить покупателя официальным свидетельством о смерти с «проводкой по всем базам». Также они могут при необходимости организовать ложные похороны.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов», — обещают авторы объявления.

Ранее сообщалось о том, что всех украинцев призвали готовиться к отправке на фронт.