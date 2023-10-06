У Николая Дроздова обнаружили рак

У Николая Дроздова обнаружили рак. Об этом пишет Shot 6 октября.

По информации медиа, в последнее время состояние здоровья 86-летнего телеведущего значительно ухудшилось. Он обратился с жалобами на постоянные боли в московскую клинику. Обследования показали злокачественное новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома — злокачественная опухоль.

Сейчас Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему назначили курс химиотерапии.

Отмечается, что ситуация осложняется гипертонической болезнью сердца.