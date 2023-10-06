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Рязанские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Рязанские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщает «Рязаньэнерго».

По прогнозам Гидрометцентра, 6-8 октября на территории региона ожидается ухудшение погоды: ливень, ветер до 17 м/с, понижение температуры с колебаниями в районе нуля градусов, возможен снег.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 109 бригад, 347 специалистов и 180 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для которых подготовлены 69 резервных источников электроснабжения.

Работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с подразделениями МЧС. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напоминаем, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в МЧС.