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Рязанцев пригласили на общегородской субботник

Рязанцев пригласили на общегородской субботник. Об этом сообщает сайт мэрии.

Субботник пройдет в субботу 7 октября с 9.00 до 11.00.

Уборку организуют на следующих участках:

  • зеленая зона на ул. Советской Армии от ул. Новоселов до ул. Зубковой (сбор за ООТ «улица Новоселов» направление из центра);
  • участок зеленой зоны на улице Татарская — от улицы 1-я Железнодорожная до улицы Пушкина (сбор 1-й Осенний переулок в районе строительства ЖК «Манхэттен»);
  • участок зеленой зоны на улице Татарская — от улицы Пушкина до улицы Гагарина (сбор у дома № 27 по улице Пушкина);
  • лесопосадка напротив парка Советско-Польского братства по оружию (сбор за остановкой общественного транспорта);
  • территория Торгового городка (сбор у входа в Торговый городок);
  • поселок Мирный в районе 6-ого проезда Добролюбова, улица Дорожная от детской площадки до выезда на М-5;
  • Соколовский сквер — перекресток улицы Добролюбова и улицы Чехова.

На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.