Рязанцев пригласили на общегородской субботник
Рязанцев пригласили на общегородской субботник. Об этом сообщает сайт мэрии.
Субботник пройдет в субботу 7 октября с 9.00 до 11.00.
Уборку организуют на следующих участках:
- зеленая зона на ул. Советской Армии от ул. Новоселов до ул. Зубковой (сбор за ООТ «улица Новоселов» направление из центра);
- участок зеленой зоны на улице Татарская — от улицы 1-я Железнодорожная до улицы Пушкина (сбор 1-й Осенний переулок в районе строительства ЖК «Манхэттен»);
- участок зеленой зоны на улице Татарская — от улицы Пушкина до улицы Гагарина (сбор у дома № 27 по улице Пушкина);
- лесопосадка напротив парка Советско-Польского братства по оружию (сбор за остановкой общественного транспорта);
- территория Торгового городка (сбор у входа в Торговый городок);
- поселок Мирный в районе 6-ого проезда Добролюбова, улица Дорожная от детской площадки до выезда на М-5;
- Соколовский сквер — перекресток улицы Добролюбова и улицы Чехова.
На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.