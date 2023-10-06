Рязанцев пригласили на общегородской субботник

Рязанцев пригласили на общегородской субботник. Об этом сообщает сайт мэрии.

Субботник пройдет в субботу 7 октября с 9.00 до 11.00.

Уборку организуют на следующих участках:

зеленая зона на ул. Советской Армии от ул. Новоселов до ул. Зубковой (сбор за ООТ «улица Новоселов» направление из центра);

участок зеленой зоны на улице Татарская — от улицы 1-я Железнодорожная до улицы Пушкина (сбор 1-й Осенний переулок в районе строительства ЖК «Манхэттен»);

участок зеленой зоны на улице Татарская — от улицы Пушкина до улицы Гагарина (сбор у дома № 27 по улице Пушкина);

лесопосадка напротив парка Советско-Польского братства по оружию (сбор за остановкой общественного транспорта);

территория Торгового городка (сбор у входа в Торговый городок);

поселок Мирный в районе 6-ого проезда Добролюбова, улица Дорожная от детской площадки до выезда на М-5;

Соколовский сквер — перекресток улицы Добролюбова и улицы Чехова.

На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.