Россия вводит для граждан Украины, прибывающих из других стран, особый порядок въезда

Россия вводит для граждан Украины, прибывающих из других стран, особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства России. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, с полуночи 16 октября такие люди смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево.

Отмечается, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях.