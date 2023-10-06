РИА Новости: друг Николая Дроздова опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего

Друг Николая Дроздова Дмитрий Дунаев опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Дунаева, 86-летний ученый находится дома и чувствует себя хорошо. Также он сообщил, что у Дроздова нет онкологического заболевания.

Позже Татьяна Дроздова, жена телеведущего, опровергла «Известиям» сообщения о болезни ученого.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у почетного гражданина Рязанской области обнаружили рак.