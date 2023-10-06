Путин на вопрос о завершении СВО заявил о важности гарантий безопасности людей

Путин на вопрос о завершении СВО заявил о важности гарантий безопасности людей. Об этом пишет РИА Новости.

На Валдайском форуме президент, отвечая на вопрос, где можно остановиться в ходе спецоперации, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

«Теперь по поводу, где нам остановиться. Знаете, дело не в территориях — дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», — пояснил он.