Прокуратура обязала проверить воду в озере Сынтульское в Касимовском районе

Межрайонная прокуратура обязала проверить воду в озере Сынтульское в Касимовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местный житель обратился в прокуратуру и рассказал, что озеро Сынтульское, которое является особо охраняемой территорией и природным памятником областного значения, загрязнено сточными водами.

По поручению межрайонной прокуратуры сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии были взяты пробы воды из озера, проводится их лабораторный анализ.

В настоящее время устанавливается место сброса сточных вод и собственник данного объекта.