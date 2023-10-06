Песков рассказал, что расследование по делу о крушении самолета Пригожина продолжается

Песков рассказал, что расследование по делу о крушении самолета Пригожина продолжается. Об этом он заявил в пятницу, 6 октября.

Ранее о возможной причине крушения самолета рассказал Владимир Путин. По его словам, глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему детали расследования. Он отметил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина не было, а в телах погибших эксперты обнаружили фрагменты ручных гранат.

Напомним, самолет Пригожина рухнул 23 августа. Погибли 10 человек.