НАТО проведет учения по реагированию на возможное вторжение России

НАТО проведет масштабные учения по обороне своего восточного фланга. Произойдет это в 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу военного комитета альянса Роба Бауэра.

Учения будут являться отработкой возможного вторжения России. В них примут участие 40 тысяч солдат НАТО.

«Это одно из крупнейших таких мероприятий со времен холодной войны», — подчеркнул представитель НАТО.

Ранее Бауэр заявил, что НАТО начало подготовку к противостоянию с Россией в 2008 году.