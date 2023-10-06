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На строительной площадке в центре Рязани полицейские нашли нелегальных мигрантов

В центре Рязани полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Мероприятие прошло на площадке ремонтируемого здания на улице Соборной.

Правоохранители проверили 97 иностранных граждан. Они обнаружили 60 правонарушений миграционного законодательства: 29 — осуществление незаконной трудовой деятельности, 8 — нарушение режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации и 23 — незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

На данный момент суд назначил шестерым мигрантам штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ, семерым — штрафы с административным выдворением из страны в форме самостоятельного контролируемого выезда.