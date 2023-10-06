На Московском шоссе в Рязани насмерть сбили мужчину
В пятницу, 6 октября, примерно в 14:05, в Рязани на 181-м километре автодороги М5 Урал произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Мужчина на грузовике Хёндэ, по предварительной информации, наехал на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 86-летнего рязанца.
В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался в больнице.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.