На Камчатке в реке нашли второе тело пропавшего автомобилиста

6 октября нашли тело второго мужчины, унесенного рекой Паужетка на Камчатке. Об этом сообщает региональное МЧС.

Спасатели заметили тело во время облета реки Озерная на вертолете.

«Оно находилось на расстоянии 1,5-2 метров от берега, ориентировочно в 30 километрах от места происшествия», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что во время форсирования реки на Камчатке перевернулись две машины. Пять человек выбрались, двое пропали без вести. Первого мужчину нашли 4 октября.