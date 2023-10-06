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МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани
Рязанский Лесопарк готовится сдать вторую очередь благоустройства парка, где будут открыты пешеходные дорожки с деревянным настилом и асфальтированные велодорожки. Администрация обещает завершить работы в 10 октября, но в парке возле Орехового озера МТС уже усилила связь. Можно совмещать пешие или велопрогулки с прослушиванием подкастов, аудиокниг или любимой музыкой. И даже в глубине парка быть на связи.

МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в Лесопарке на Ореховом озере в Рязани, где завершается благоустройство велодорожек и прибрежной зоны отдыха. Посетителям и велосипедистам теперь доступна голосовая связь и мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на территории рязанского Лесопарка, где согласно Big Data число отдыхающих в первом полугодии 2023 года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, в парке завершаются работы по благоустройству второй очереди парка, которые также нуждаются в оперативной координации.

«Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет получили строители, которые завершают работы. Часть парка доступна для отдыхающих, в нем смонтирована система освещения, прокладываются деревянные тропы и велодорожки от первого разворотного круга до озера Ореховое, это место всегда пользуются большой популярностью. Озеро является перспективной зоной для развития туризма, мероприятия в Лесопарке проводятся круглогодично, поэтому МТС расширила покрытие на перспективу увеличения туристического трафика», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Запущенная базовая станция также обеспечивает связью также проходящее рядом Солотчинское шоссе и транспортную развязку с Муромским шоссе и Северной окружной дорогой на въезде в Рязань со стороны Оки.

Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в рядом расположенном поселке Шумашь, на базе отдыха «Рыбацкая деревня» и участке Солотчинского шоссе за Окой.

Фото МТС