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Минобороны: за неделю ВС России уничтожили более трех тысяч украинских боевиков

С 29 сентября по 6 октября Вооруженные силы России нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

На всех направлениях фронта ВСУ потеряли 3485 военных убитыми и ранеными, 26 танков и шесть орудий полевой артиллерии.

Кроме того, ВКС России уничтожили четыре украинских самолета. Из строя выведены 14 бронемашин.

Авиация черноморского флота нейтрализовали два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Средства ПВО за неделю перехватили 39 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре бомбы JDAM, три ракеты HARM, две ракеты «Нептун», а также 320 беспилотников.

Уничтожили мастерскую крупноузловой сборки беспилотников, склады хранения снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp ВСУ.