Мэрия Рязани не нашла наследников на одну часть дома и пять квартир
Мэрия Рязани не нашла наследников на одну часть дома и пять квартир. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».
Администрация планирует оформить право собственности на несколько объектов:
- на 35/130 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 12-й район, дом № 28;
- на квартиру № 4 в доме № 65 по улице Стройкова;
- на квартиру № 37 в доме № 5/9 по проезду Речников;
- на квартиру № 83 в доме № 36 по улице Керамзавода;
- на квартиру № 103 в доме № 1 по улице Тимуровцев;
- на квартиру № 230 в доме № 50 по улице Новоселов.