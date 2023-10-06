Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
12°
Сбт, 07
12°
Вск, 08
10°
ЦБ USD 99.68 0.22 06/10
ЦБ EUR 104.79 0.49 06/10
Нал. USD 99.67 / 100.9 06/10 13:20
Нал. EUR 105.01 / 106.28 06/10 13:13
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
3 238
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
1 758
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
5 748
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
6 203
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мэрия Рязани не нашла наследников на одну часть дома и пять квартир

Мэрия Рязани не нашла наследников на одну часть дома и пять квартир. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Администрация планирует оформить право собственности на несколько объектов:

  • на 35/130 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 12-й район, дом № 28;
  • на квартиру № 4 в доме № 65 по улице Стройкова;
  • на квартиру № 37 в доме № 5/9 по проезду Речников;
  • на квартиру № 83 в доме № 36 по улице Керамзавода;
  • на квартиру № 103 в доме № 1 по улице Тимуровцев;
  • на квартиру № 230 в доме № 50 по улице Новоселов.