Малков открыл второй день седьмого Всероссийского форума МФЦ

В пятницу, 6 октября, в «Амаксе» прошел второй день седьмого Всероссийского форума многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Форум начался пленарным заседанием, на котором с приветственным словом выступил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что на втором дне собрались специалисты из 84 регионов страны и рассказал о развитии сети МФЦ по стране.

«МФЦ стал неотъемлемой частью жизни людей. Конечно, лучше прийти в один офис, получить и сделать все и сразу, нежели бегать по разным инстанциям. Сейчас в МФЦ можно решить практически любой вопрос от получения справок до оформления недвижимости. Перечень услуг продолжает постоянно расширяться. Я участвовал в реализации проекта с 2007 года и прекрасно помню, сколько сил было вложено в каждую услугу, чтобы их перевести в МФЦ», — отметил Малков.

Также губернатор подчеркнул, что в Рязани продолжается развитие сети, в том числе открываются офисы, появляются новые услуги, запускаются услуги МФЦ в роддомах и детских поликлиниках, расширяется время работы. Кроме того, планируется запустить круглосуточную выдачу документов в постаматах.

«У нас есть подробный план по развитию МФЦ в Рязанской области. И я рассчитываю, что по итогам форума, этот план у нас начнет реализовываться», — добавил Малков.

Статс-секретарь и замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев отметил, что уже 15 лет МФЦ стоит на страже высоких стандартов качества оказания услуг.

«Эти центры стали устойчиво ассоциироваться с новым образом государства: современное, комфортное и экологичное. Сейчас сеть центров госуслуг — это почти 13 тысяч офисов, более 50 тысяч окон взаимодействия с заявителями, более 75 тысяч сотрудников по всей стране, более 300 государственных и муниципальных услуг», — рассказал Херсонцев.

Кроме того, статс-секретарь подчеркнул, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг растет с каждым годом. На сегодняшний день — это уже 95%. 100 миллионов обращений в МФЦ только за девять месяцев 2023 года.

«Чтобы уровень и качество росло, мы ведем рейтинг МФЦ и делим на высокий, средний и низкий уровень эффективности деятельности. Рязанская область с 2022 года входит в группу высокого уровня. В целом мы отмечаем, что сеть МФЦ здесь очень высокого качества. Мы гордимся, что на высоком уровне находится 60% регионов. Надеемся, что в скором времени все регионы войдут в него», — рассказал Херсонцев.

Малков дополнил, что хоть МФЦ Рязанской области и находится в высоком рейтинге, но развитие продолжится. Поэтому все, что сегодня услышали на пленарном заседании, обязательно возьмут во внимание.