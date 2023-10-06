Le Figaro: Европа не знает, где взять деньги для Украины

Счетная палата Евросоюза обеспокоена, поскольку не знает, где найти деньги для продолжения помощи Украине. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на газету Le Figaro.

«Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет, это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине», — пишет издание.

Газета обращает внимание и на сложное экономическое положение стран ЕС, которые пообещали Киеву многомиллиардные кредиты.