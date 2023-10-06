Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
14°
Сбт, 07
10°
Вск, 08
ЦБ USD 100.49 0.81 07/10
ЦБ EUR 106.01 1.22 07/10
Нал. USD 99.81 / 101.7 06/10 17:00
Нал. EUR 104.51 / 105.94 06/10 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
3 483
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
1 970
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
6 056
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
6 413
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Le Figaro: Европа не знает, где взять деньги для Украины

Счетная палата Евросоюза обеспокоена, поскольку не знает, где найти деньги для продолжения помощи Украине. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на газету Le Figaro.

«Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет, это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине», — пишет издание.

Газета обращает внимание и на сложное экономическое положение стран ЕС, которые пообещали Киеву многомиллиардные кредиты.