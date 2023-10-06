Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ покажут балет Carmen итальянского театра «Balletto di Milano», спектакль «Авантюристка, или как найти мужа» и иллюзионное Shaman-шоу от артистов цирка на Цветном бульваре.

VMESTE BAR приглашает рязанцев и гостей города на электронную ночь от SKY TOP RESIDENCY.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет завершающий этап летнего кубка России по биатлону «Мастерс», а в Рыбном состоится областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 128-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».