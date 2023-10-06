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Двоим рязанцам запретили посещать спортивные соревнования из-за пьяного дебоша

Двоим рязанцам запретили посещать спортивные соревнования из-за пьяного дебоша. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Два жителя города Рязани после посещения 9 сентября 2023 года хоккейного матча во Дворце спорта «Олимпийский» были доставлены сотрудниками полиции для разбирательства в отдел МВД по Октябрьскому району.

Болельщики находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушили общественный порядок. В частности, один из них при входе на трибуну отказался предъявить контролеру-распорядителю входной билет и стал выражаться нецензурной лексикой.

В отношении мужчин составили административные протоколы и направили их в суд.

Их признали виновными в совершении правонарушения. Каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с запретом посещения официальных спортивных соревнований.