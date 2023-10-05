В Курской области госпитализировали женщину после обстрела ВСУ

Украинские беспилотники ночью 5 октября атаковали Курскую область. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Прилеты снарядов пришлись на объекты инфраструктуры в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. На некоторых территориях нет электричества.

Позже губернатор сообщил, что под удар попал и город Рыльск. Его обстреляли кассетными боеприпасами. Осколочные ранения получила женщина. Ее госпитализировали. В разных частях города повреждены дома, хозпостройки и машины. Найдены неразорвавшиеся снаряды. На месте работают саперы.