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Верховный суд запретил считать отказ предоставить доступ к смартфону доказательством вины

Верховный суд России запретил расценивать отказ обвиняемого предоставлять доступ к своему смартфону доказательством его вины в преступлении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кассационное определение Верховного суда.

В документе описана история дела жителя Волгограда. В 2020 году он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за сбыт мефедрона в особо крупном размере. Одним из косвенных доказательств вины суды предыдущих инстанций признали его отказ предоставлять полиции пароли к своим смартфонам.

Верховный суд расценил это как нарушение Конституции России, согласно которой «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, при этом гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого».