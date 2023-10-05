Верховный суд запретил считать отказ предоставить доступ к смартфону доказательством вины

Верховный суд России запретил расценивать отказ обвиняемого предоставлять доступ к своему смартфону доказательством его вины в преступлении. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на кассационное определение Верховного суда.

В документе описана история дела жителя Волгограда. В 2020 году он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за сбыт мефедрона в особо крупном размере. Одним из косвенных доказательств вины суды предыдущих инстанций признали его отказ предоставлять полиции пароли к своим смартфонам.

Верховный суд расценил это как нарушение Конституции России, согласно которой «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, при этом гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого».