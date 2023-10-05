В Тюменской области в багажнике автомобиля обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя подростками, у которых багажнике лежал труп мужчины. Его застрелили двумя выстрелами в шею. Об этом пишет Baza.

Тело 54-летнего Михаила обнаружил племянник мужчины — труп лежал на диване в его доме в поселке Московский. Молодой человек сразу сообщил об убийстве в полицию, но прибывшие сотрудники тело не нашли — его уже кто-то увез.

Позже на улице Парковой полиция остановила «Ладу Гранту», в которой находились двое школьников 14 и 16 лет, в том числе сын убитого. Вместе с ними в машине лежало и тело Михаила, замотанное в ткань.

На месте убийства в доме полицейские также задержали жену Михаила 43-летнюю Наталью.

Пока неясно, кто стрелял в мужчину. Все члены семьи находятся на допросе.