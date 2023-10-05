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В рязанской ОКБ рассказали об использовании 3D-принтера во время операций на позвоночнике

В рязанской ОКБ рассказали об использовании 3D-принтера во время операций на позвоночнике. Ролик появился в соцсетях больницы.

«Нейрохирургические операции подразумевают работу с особенно тонкими тканями, где один неверный миллиметр может привести к обездвиживанию пациента. Теперь искусным рукам нейрохирурга помогает 3D модель позвоночника», — отметили в публикации.

Для создания точной копии позвоночника пациента ее моделируют на компьютере при помощи КТ-снимка. После этого 3D-принтер распечатывает модель. Так у хирурга появляется пластиковая копия позвоночника, с которым ему предстоит работать в операционной.

«Теперь врач может рассчитать все нюансы операции. Это особенно актуально, когда предстоит фиксировать позвонки с помощью металлоконструкций. Операция выполняется с высокой точностью, снижаются хирургические и послеоперационные риски», — констатировали представители учреждения.