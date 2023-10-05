В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло»

В четверг, 5 октября, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Отмечается, что перевозка детей младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля должна осуществляться при помощи детских кресел.

Детей от семи до 11 лет должны перевозить с использованием ремней безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля — с удерживающей системой.

За нарушение правил предусмотрен штраф 3 000 рублей.