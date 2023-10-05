В Рязанской области открылся VII Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг

В Рязанской области открылся VII Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Организаторами форума стали Министерство экономического развития Российской Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок» и Правительство Рязанской области.

В работе форума участвуют врио директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев, заместитель руководителя — руководитель центра разработок «Государство для людей» АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Чулпан Госсамова, советник Генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Линник, руководитель проекта АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом» Сергей Артемьев, представители профильных министерств и руководители МФЦ из 81 региона, в том числе новых субъектов страны.

С видеоприветствием к участникам мероприятия обратился Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. Он отметил, что форум — это возможность обменяться опытом, обсудить важные направления развития и оптимизации государственных и муниципальных услуг в контексте клиентоцентричности, а также подробно изучить лучшие практики регионов и определить приоритеты развития центров «Мои документы». Алексей Херсонцев поблагодарил правительство Рязанской области и лично губернатора Павла Малкова за высокую организацию мероприятия. «Павел Викторович внес значительный вклад в развитие системы государственных услуг, работая в Минэкономразвития России, активно поддерживает развитие сети центров госуслуг «Мои документы» в Рязанской области, — подчеркнул он.

От имени губернатора с приветственным словом выступила зампред правительства региона Юлия Швакова. Она отметила, что для области огромная честь быть площадкой такого значимого мероприятия всероссийского значения, и представила региональный опыт развития сети МФЦ. В настоящее время она включает 30 территориальных отделов, 145 территориально обособленных структурных подразделений и четыре Центра оказания услуг для представителей бизнеса. Всего функционирует 447 окон приема и выдачи документов. Организовано предоставление 411 видов госуслуг. В постоянном режиме проводится работа по повышению их доступности и качества. В частности, внедрен новый официальный сайт МФЦ моидокументы62. рф с усовершенствованной системой поиска информации и дополнительными сервисами, в ряде отделов организована бесконтактная автоматизированная выдача результатов оказания услуг в МФЦ через постамат, внедрен бесплатный телефонный номер 8-800-11-000-11 для контакт-центра МФЦ и голосовой помощник, который может принимать до 20 входящих вызовов одновременно и оказывать консультации гражданам. Кроме того, для удобства рязанцев сеть МФЦ расширяется: новые отделы создаются в торговых центрах, учреждениях здравоохранения. «Главной задачей МФЦ Рязанской области на ближайшую перспективу остается клиентоцентричный принцип работы — индивидуальный подход к заявителям, надежность, удобство, быстрота, комплексный сервисный подход, активное внедрение цифровых технологий и новых стандартов качества работы, улучшение комфортности обслуживания», — подчеркнула Юлия Швакова.

По словам врио директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилла Албычева, главной темой форума станет внедрение клиентоцентричного подхода в работу МФЦ: «Федеральный проект действует с 2022 года. Основной посыл — гражданин стоит в центре всего. И вся наша работа должна строиться в его интересах. Важно, чтобы все услуги и сервисы, которые оказываются государством, были доступны и качественны для получателей».

Работа форума рассчитана на два дня. В рамках деловой программы пройдут региональные сессии и заседания дискуссионных клубов, на которых состоится обмен опытом, презентации передовых практик, а также обсуждение вопросов создания клиентоцентричных продуктов и сервисов. Кроме того, запланировано подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр».