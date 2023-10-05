В Рязани обнаружили недостатки системы оповещения населения

В Рязани обнаружили недостатки системы оповещения населения. Об этом сообщает министерство цифрового развития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова.

«Проверки систем оповещения проводятся для контроля работоспособности, обнаружения и устранения возможных неисправностей. К сожалению, выявлены некоторые недостатки, поэтому не во всех районах города сирену было слышно» — отметили в ведомстве.

Уточняется, что уже приняты все необходимые меры. В настоящее время проводится комплексное развитие системы оповещения, что позволит к концу года охватить всю территорию Рязани.