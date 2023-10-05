В Рязани восстановили движение по улице Татарской

В Рязани восстановили движение по улице Татарской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение транспорта было закрыто с 5 сентября в районе домов №№ 59 и 59 корпус 1 по улице Дзержинского в сторону БЦ «Флагман». На участке ремонтировали магистральный трубопровод.

По данным мэрии, специалисты отремонтировали 140 метров трубопровода диаметром 200 мм. В процессе ремонта рабочие поняли, что необходимы дополнительные работы. Из-за этого сроки окончания ремонта сдвинули.

Движение транспорта восстановили с 5 октября.