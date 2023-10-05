В Рязани перенесли открытие памятника в Педагогическом сквере

В Рязани перенесли открытие памятника в Педагогическом сквере. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, работа над скульптурой еще продолжается. В мастерской автор Олег Седов создает сложную композицию — фигуры учителя и пеликана на лестнице из книг.

Скульптор рассказал, что предварительно в срок от 8 до 10 октября работа завершится.

По словам корреспондента, в парке продолжается благоустройство. Рабочие кладут плитку. Окончательные сроки сдачи объекта — сентябрь 2024 года.

В сквере появятся подсветка и сеть тропинок, а на здании управления образования разместят зеркальные панели.

Напомним, в мае 2023 года определились с проектом памятника педагогу. Позже стало известно, что в Рязани появится остановка «Педагогический сквер».