В Рязани на улице Почтовой демонтируют летние веранды до конца недели

На улице Почтовой начали демонтировать летние веранды. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил телеканал ГРК «Ока».

По словам корреспондента, большинство летних веранд уже демонтировали, оставшиеся должны убрать к концу недели.

«В этом году власти обязали рестораторов привести внешний вид уличных кафе к единой концепции. Это необходимо для сохранения исторического ансамбля улиц Рязани и для того, чтобы мебель и другое наполнение летников не мешали рассматривать памятники архитектуры», — рассказали в сюжете.