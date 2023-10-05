В России предложили давать жилье вернувшимся IT -специалистам
В России решили стимулировать возвращение IT -специалистов. Об этом пишет «Лента».
В качестве мер по привлечению уехавших специалистов предлагается:
- восстанавливать их на работе;
- помогать в поиске новой работы;
- оказывать психологическую помощь;
- предоставлять временное жилье;
- выдавать материальные пособия;
- помогать в восстановлении утраченных документов.
Отмечается, что с января по август 2023 года в России было опубликовано 120 тысяч вакансий в IT-сфере.