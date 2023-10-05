В России предложили давать жилье вернувшимся IT -специалистам

В России решили стимулировать возвращение IT -специалистов. Об этом пишет «Лента».

В качестве мер по привлечению уехавших специалистов предлагается:

восстанавливать их на работе;

помогать в поиске новой работы;

оказывать психологическую помощь;

предоставлять временное жилье;

выдавать материальные пособия;

помогать в восстановлении утраченных документов.

Отмечается, что с января по август 2023 года в России было опубликовано 120 тысяч вакансий в IT-сфере.