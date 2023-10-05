В Подмосковье мужчину убило током от металлической трубы в квартире

В Подмосковье мужчину убило током от металлической трубы в квартире. Об этом пишет telegram-канал «112».

Труп 29-летнего мужчины обнаружил родственник. Тело лежало возле водопроводного стояка. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, но выяснилось, что причиной гибели мужчины стал удар током.

На протяжении долгого времени электричество шло прямо по металлическим трубам. Как так вышло, сейчас разбираются следователи и электрики.