В Петербурге задержали автобусного контролера за распространение порно с детьми

В Санкт-Петербурге полиция задержала автобусного контролера, которого подозревают в хранении и распространении порнографии с участием детей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, контролер «ПассажирАвтоТранса» незаконно приобретал порнографические материалы с несовершеннолетними с целью дальнейшего распространения.

Он уже признался в произошедшем, сообщив, что отправлял материалы ряду лиц.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Его также проверяют на причастность к совершению преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.