В Нижегородской области мужчина насиловал юных подруг дочери

В Нижегородской области мужчина насиловал юных подруг дочери, которых та приводила в гости. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

По их данным, дочь 36-летнего Руслана часто приглашала домой одноклассниц не старше 11 лет. Отец предлагал игру в прятки: если находил девочку, то уводил в комнату. По правилам родителям нельзя было ничего говорить.

Об этой «игре» узнали недавно, когда одна из учениц рассказала маме.

Сейчас следователи проверяют всю школу: пострадавших девочек может быть очень много. Мужчину арестовали.

Ранее он был судим за домогательства к несовершеннолетним.