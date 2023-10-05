В Милославском районе пропал 43-летний Евгений Простомолотов
В Милославском районе пропал 43-летний Евгений Простомолотов. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».
Мужчина пропал 2 октября. Он может нуждаться в медицинской помощи.
Евгений имеет рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Отмечается, что на левой груди у мужчины тату в виде звезды.
Он был одет в черную куртку, синий свитер, черные спортивные штаны и черные калоши.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Простомолотова, просят обращаться по телефонам: