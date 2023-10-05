В Милославском районе пропал 43-летний Евгений Простомолотов

В Милославском районе пропал 43-летний Евгений Простомолотов. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».

Мужчина пропал 2 октября. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Евгений имеет рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Отмечается, что на левой груди у мужчины тату в виде звезды.

Он был одет в черную куртку, синий свитер, черные спортивные штаны и черные калоши.