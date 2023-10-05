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В Крыму потребуют от Украины выплатить по 200 тысяч рублей каждому жителю за водную блокаду

В Крыму потребуют от Украины выплатить по 200 тысяч рублей каждому жителю полуострова за водную блокаду. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу местного парламента Владимира Константинова.

«По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 000,00 рублей», — заявил Константинов.

По его словам, иск Общественной палаты Крыма к Украине о признании права на компенсацию морального вреда из-за водной блокады полуострова сформирован.